Погода на 9 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 35 градусов

В Ялте переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных районах в силе чрезвычайная пожарная опасность.

- Сохранится сухая жаркая и ветреная погода, определяемая влиянием области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 19...21°, днем 31...33°.

В Севастополе малооблачно. Днем северо-восточный ветер 10-15 м/с., тепло до 32…34°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +26…+31°, северо-восточный ветер 9-20 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +24…35°, восточный ветер 6-11 м/с. Ясно.

В Керчи +26 …+30 °, северо-восточный ветер 8-16 м/с. Ясно.

В Феодосии +24 …+32°, северо-восточный ветер 8-16 м/с. Ясно.

В Черноморском +24…+32°, северо-восточный ветер 6-13 м/с. Ясно.

В Джанкое +23…+34°, скорость северо-восточного ветра 6-11 м/с. Ясно.

В Армянске +24 …+32°, скорость восточного ветра 5-10 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +24 …+26°.

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