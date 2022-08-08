В Судаке задержали вымогателей, совершивших разбойное нападение на туриста

Конфликт, который сразу перерос в драку. Фото: МВД по Крыму

В Судаке сотрудники полиции поймали двух туристов, которые подозреваются в совершении разбойного нападения в одном из кафе курорта, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Жарким вечером двое молодых парней отдыхали в одном из заведений в Судаке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они познакомились с туристом. После нескольких бокалов в компании возник серьезный конфликт, который сразу перерос в драку. Молодые люди даже не заметили, как во время ссоры разбили витрину прибрежного кафе. Чтобы не платить самостоятельно, двое товарищей решили путем угроз и избиения потребовать с потерпевшего деньги за разбитую витрину.

Силой они привели его в свой номер гостиницы, где избили и, угрожая ножом, требовали деньги. Туристу ничего не оставалось, как отдать им всю сумму - 2 000 рублей.

- В настоящее время следственным отделением ОМВД России по г. Судаку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), - добавили в полиции.

Теперь двум парням грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.