В Симферополе 9 августа отключат электричество на 21 улице

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

9 августа часть Симферополя останется без света. Из-за ремонтных работ возникнут перебои с электроснабжением на 21 улице, 2 переулках и 1 проспекте. Света не будет с 8.00 до 17.00.

Где отключат электричество в Симферополе:

- проспект Победы, 290, 312, 215-243 ;

- переулки Садовый, 12-16, 13-25 ; Симферопольский, 1-7;

- улицы Садовая, 18-36 , 19-35 ; Подводников, 14-22 , 13-25 ; Репина, 66-108 , 75-99 ; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27; Беспалова, 49/2-73 , 83-87 , 79, 79а, 18, 86, 112-116 , 120-142 ; Генерала Родионова, 1, 3, 2, 12-22 ; Ялтинская, 26, 169, 173, 175; Космодемьянской, 2/55-10 , 1/53-7 ; Матросова, 33-55; Симферопольская, 12-50 , 1-43 ; Кошевого, 32-80/2 , 31-75 , 79-105 ; Носенко, 36-68 , 39-61 , 70, 79; Волошиновых, 26-36 , 45-59 ; Народная, 44-78 , 35-63 , 79-101 ; Туркенича, 28-32 , 19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50