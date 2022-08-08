Аксенов встретился с участниками международного фестиваля по хай-дайвингу в Крыму

Данный вид спорта находится вне политики, поэтому в фестивале участвуют спортсмены из разных уголков мира. Фото: Сергей Аксенов / ВК

7 августа в Крыму завершился второй этап международных фестивалей по хай-дайвингу «Крылья мира», который проходил в Симеизе на скале Дива. После соревнований участников и организаторов поздравил глава республики Сергей Аксенов.

- В пятый раз в Республике Крым проходят эти престижные международные соревнования. Спасибо спортсменам, тренерскому составу и организаторам, благодаря которым состоялось такое яркое спортивное событие, - отметил он.

По его словам, хай-дайвинг уже давно привлекает внимание своей зрелищностью. К тому же, на полуострове есть все условия, чтобы стать центром притяжения для любителей этого вида спорта.

Данный вид спорта находится вне политики, поэтому в фестивале участвуют спортсмены из разных уголков мира.

- Спорт должен объединять людей, укреплять доверие между народами, разрушать политические барьеры. Крым остается открытым для всех людей доброй воли, - добавил Аксенов.

Напомним, победителем второго этапа стал Блейк Олдридж из Великобритании. Россиянин Артем Сильченко взял «серебро», а третье место занял спортсмен из Испании Альберто Девора Рамос.