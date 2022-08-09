Как выглядит Белая Скала, где снимали фильм «Человек с бульвара Капуцинов»

Кадр фильма «Человек с бульвара Капуцинов», к/c «Мосфильм», режиссер – Алла Сурикова, сценарист - Эдуард Акопов.

Крымский полуостров примеряет на себя разные роли, то становится Кавказом, или ковбойским Техасом, а то и вовсе объятой пламенем войны Сирией. Все зависит от того какой фильм здесь снимают.

Всего в 47 километрах от Симферополя находится Белая Скала или Ак-Кая, которая неоднократно становилась съемочной площадкой. Здесь частично или полностью создавались такие фильмы как «Вождь краснокожих», «Деловые люди», «Всадник без головы», «В поисках капитана Гранта» и «Человек с бульвара Капуцинов».

- Гора представляет собой часть Крымской гряды. Живописный отвесной массив пленит грандиозностью, контуры скал, гармонируют с окружающим ландшафтом. На территории Ак-Кая, высота которой чуть больше 300 метров, произрастает множество целебных трав и растений, некоторые из них занесены в Красную книгу, - этот пост пресс-службы Управления особо охраняемыми природными территориями Республики Крым, который появился в соцсети, проиллюстрирован снятым на Белой Скале видео.

Крымская достопримечательность, все такая же красивая и величавая, как в популярных фильмах, вдобавок здесь летом проводится уникальный фестиваль воздушных шаров.

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