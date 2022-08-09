В Крыму назвали виновников в транспортном коллапсе

Большой проблемой летом во время курортного сезона стало отсутствие нужного количества парковок Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму практически нет муниципального контроля за транспортом, заявил президент Центра поддержки перевозчиков и пассажиров, член общественного совета при Минтрансе республики Владислав Антонов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он отметил, что во многих городах и районах на полуострове местные власти не знакомы с постановлением Совмина республики об ответственности за организацию транспорта, которая полностью лежит на них, поэтому часто нарушается расписание движения по маршрутам, а во многих автобусах не созданы комфортные условия перевозки.

- У нас не должен быть такой хаос, как люди видят на ж/д-вокзале, когда приходит поезд, там такой винегрет: люди, кони, повозки, транспорт – все в кучу. Поезд «рассосался» – и этот вокзал стал с пропускной способностью полностью. Потому что у нас не действуют ограничения – просто-напросто их нет, – отметил он.

Также большой проблемой летом во время курортного сезона, когда многие туристы приезжают в Крым на личном транспорте, стало отсутствие нужного количества парковок и кемпингов. По словам Антонова, муниципалитеты не предвидели этот факт перед началом турсезона.

- Это все надо сейчас рассматривать, пересматривать, вносить какие-то предложения. Очень бы хотелось, конечно, позитива больше в работе видеть со стороны муниципалитетов, - заключил он.