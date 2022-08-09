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Общество9 августа 2022 6:15

В Крыму назвали виновников в транспортном коллапсе

По словам эксперта, часто муниципалитеты не справляются со своими обязанностями
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Большой проблемой летом во время курортного сезона стало отсутствие нужного количества парковок

Большой проблемой летом во время курортного сезона стало отсутствие нужного количества парковок

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму практически нет муниципального контроля за транспортом, заявил президент Центра поддержки перевозчиков и пассажиров, член общественного совета при Минтрансе республики Владислав Антонов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он отметил, что во многих городах и районах на полуострове местные власти не знакомы с постановлением Совмина республики об ответственности за организацию транспорта, которая полностью лежит на них, поэтому часто нарушается расписание движения по маршрутам, а во многих автобусах не созданы комфортные условия перевозки.

- У нас не должен быть такой хаос, как люди видят на ж/д-вокзале, когда приходит поезд, там такой винегрет: люди, кони, повозки, транспорт – все в кучу. Поезд «рассосался» – и этот вокзал стал с пропускной способностью полностью. Потому что у нас не действуют ограничения – просто-напросто их нет, – отметил он.

Также большой проблемой летом во время курортного сезона, когда многие туристы приезжают в Крым на личном транспорте, стало отсутствие нужного количества парковок и кемпингов. По словам Антонова, муниципалитеты не предвидели этот факт перед началом турсезона.

- Это все надо сейчас рассматривать, пересматривать, вносить какие-то предложения. Очень бы хотелось, конечно, позитива больше в работе видеть со стороны муниципалитетов, - заключил он.