Где в Крыму не будет воды 9 августа – адреса

Воды не будет из-за аварии и ремонтных работ Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В пресс-службе «Вода Крыма» предупредили об отключении воды в семи муниципалитетах полуострова.

Так, по данным пресс-службы, в Симферополе из-за аварии до 15 часов будет ограничено водоснабжение на улицах Гурзуфская, 1,3, Киевская, 1а, 1/1,1/2.

До 18 часов воды не будет в Керчи по улицам Первых Космонавтов, Парковой, Петрухина, Черноморской, Клинковского, 3, 5, Нестерова, 1, 3, 5, 7, Победы, 1 - 10, Мира, 1- 4, 6, 8 и на Харьковском переулке.

Из-за небольшой аварии на сетях водоснабжение будет ограничено в Феодосии по адресам Назарова, 17-50. До 16 часов без воды останутся жители поселка Коса Южная в Евпатории.

Поселок Зуя, что под Белогорском, также временно останется без водоснабжения. Так, воды не будет до 17:00.

В Ленинском районе красны будут сухие в населенных пунктах Луговое, Уварово, Батальное, Ерофеево, Виноградное, Семисотка, Кирово, Красная Горка, Романово. В некоторых районах возможны перепады давления.