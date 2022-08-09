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Общество9 августа 2022 7:40

За сутки в Крыму зарегистрировали 190 случаев коронавируса

Всего с начала пандемии на полуострове было выявлено 186 701 заболевших
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Днем ранее на полуострове было зарегистрировано 199 случаев коронавируса.

Днем ранее на полуострове было зарегистрировано 199 случаев коронавируса.

Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 190 случаев коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии на полуострове было выявлено 186 701 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 18 пациентов за все время на стационарном лечении находились 59 609 человек, - отметили в пресс-службе ведомства.

Так, за день от коронавируса излечились 104 человека, выздоровевших за весь период – 178 766.

Напомним, днем ранее на полуострове было зарегистрировано 199 случаев коронавируса.