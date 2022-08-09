За сутки в Крыму зарегистрировали 190 случаев коронавируса

Днем ранее на полуострове было зарегистрировано 199 случаев коронавируса. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 190 случаев коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии на полуострове было выявлено 186 701 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 18 пациентов за все время на стационарном лечении находились 59 609 человек, - отметили в пресс-службе ведомства.

Так, за день от коронавируса излечились 104 человека, выздоровевших за весь период – 178 766.

Напомним, днем ранее на полуострове было зарегистрировано 199 случаев коронавируса.