Жительница Крыма прописала в своей квартире трех иностранцев в обмен на ремонт

Фото: Пресс-служба МВД по Крыму

В отношении жительницы Крыма возбудили уголовное дело за то, что она прописала иностранных граждан в своей квартире, сообщили в пресс-служба МВД Крыма.

Так, в прошлом году 51-летняя крымчанка решила прописать в своей квартире трех незнакомых жителей другой страны в обмен на проведение ремонта в доме. Но придуманный план не исчерпал себя и в этом году, когда она решила поставить на фиктивный учет 41-летнюю гражданку РФ, по совету которой прописала у себя еще двух граждан.

- Сотрудниками полиции по месту регистрации проведен осмотр, в результате чего установлено, что указанные лица там не проживают и личных вещей в помещении не имеют, - отметили в пресс-службе МВД по РК.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. За фиктивную схему ей может грозить до трех лет лишения свободы.