В Армянске мужчина до смерти избил знакомого на кладбище

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу
Фото: Артем КИЛЬКИН
Житель Армянска предстанет перед судом за то, что он до смерти избил знакомого, сообщили в пресс-служба прокуратуры Крыма.
36-летний мужчина находился на территории местного кладбища со своим знакомым. В какой-то момент между двумя товарищами случился конфликт, который перерос в драку.
- В ходе конфликта со своим знакомым нанес ему несколько ударов кулаком в область головы, от чего последний упал и ударился затылочной областью о бетонную поверхность, - отметили в ведомстве.
После этого обвиняемый ударил ногой лежащего на земле мужчину еще несколько раз в область головы и живота, а затем нанес ему около шести ударов куском пластмассовой трубы с металлической табличкой. После полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.
- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре.