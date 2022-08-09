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Происшествия9 августа 2022 11:34

В Армянске мужчина до смерти избил знакомого на кладбище

Между товарищами вспыхнул конфликт
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Армянска предстанет перед судом за то, что он до смерти избил знакомого, сообщили в пресс-служба прокуратуры Крыма.

36-летний мужчина находился на территории местного кладбища со своим знакомым. В какой-то момент между двумя товарищами случился конфликт, который перерос в драку.

- В ходе конфликта со своим знакомым нанес ему несколько ударов кулаком в область головы, от чего последний упал и ударился затылочной областью о бетонную поверхность, - отметили в ведомстве.

После этого обвиняемый ударил ногой лежащего на земле мужчину еще несколько раз в область головы и живота, а затем нанес ему около шести ударов куском пластмассовой трубы с металлической табличкой. После полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре.