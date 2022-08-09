В Севастополе следователи нашли эксгибициониста-педофила благодаря брошенному окурку

Ранее мужчина уже был судим за убийство и изнасилование. Фото: пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

В Севастополе задержали 47-летнего местного жителя, который оголился перед девятилетними девочками. Поиски эксгибициониста проходили как в детективах - следователи обнаружили на месте преступления окурок. Как сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, произошло все 14 июля.

- Неизвестный нетрезвый мужчина, встретив у подъезда дома по улице Генерала Хрюкина Ленинского района двух девочек, совершил в отношении них акт эксгибиционизма, после чего скрылся, - отметили в пресс-службе Следкома.

Генотип мужчины был занесен в базу правоохранителей – в 1998 году его судили за убийство с изнасилованием. Экспертиза окурка подтвердила стопроцентное совпадение.

Когда правоохранители задержали преступника, он сразу же во всем сознался. На мужчину завели уголовное дело по пятой части 132 статьи УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних).

Сейчас расследование дела завершено, его направили в суд для рассмотрения по существу.

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