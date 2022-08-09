На фестивале «Сыр. Пир. Мир» сыры WINEPARK победили в конкурсе «Лучший сыр России»

Фото: предоставлено организаторами

5-7 августа сыровары Винного парка привезли на фестиваль «Сыр. Пир. Мир» 400 кг сыра местного производства. Все продукты можно было продегустировать и приобрести любой образец. Сыроварня WINEPARK удостоилась побед в нескольких номинациях престижного конкурса «Лучший сыр России», который проходил в рамках фестиваля.

Шесть образцов сыра из Винного парка были представлены в трех номинациях. Сыр «белпер кнолле с паприкой» забрал золото и «грюйер» – серебро в номинации «Выдержанный сыры от 7 месяцев», где приняли участие более 60 номинантов. «Качотта с лавандой» взяла серебро и «качотта с пажитником» – бронзу в номинации «Сыры с добавками», а «булет д’Авен» получил бронзу в номинации «Прочие сыры». Также высокие награды получили крымские производители: ООО «Новатор», «Ламбат», фермерского хозяйства «Феодоро».

Фото: предоставлено организаторами

Со слов управляющего сыроварней Винного парка Дмитрия Кочевного: «На фестивале было «очень жарко» и не только потому, что погода выдалась хорошей, но и потому, что вокруг стенда Винного парка всегда были гости, готовые попробовать и приобрести наш сыр. Ярмарка получилась действительно масштабной, примерно 40 000 человек площадка принимала ежедневно. План сыроварни на следующий год - привезти Гранд-при конкурса сыров, больше медалей конкурса высшей пробы и, конечно, познакомить гостей ярмарки с новинками сыроварни».

Фото: предоставлено организаторами

Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходил в седьмой раз в д. Дубровское, Московской области. Главная его задача — поддержка российских фермеров и ремесленников. В рамках фестиваля проходил конкурс «Лучший сыр России», организованный федеральной сетью сырных лавок «Сырный сомелье». 172 сыроварни со всей страны приняли участие в конкурсе и соревновались в 13 номинациях.