Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2022 15:25

Часть жителей Новофедоровки эвакуировали в поселок Прибрежное

Людей размещают в общежитие аграрного колледжа
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Colonelcassad/ Телеграм-канал

Фото: Colonelcassad/ Телеграм-канал

Тридцать человек из Новофедоровке местные власти эвакуируют в поселок Прибрежное, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его информации, людей размещают в общежитие аграрного колледжа.

-Там все готово к приему людей. Организованно горячее питание, - отметил он.

Напомним, 9 августа 2022 в поселке Новедоровка, что в Сакском районе Крыма, прозвучали хлопки. Клубы дыма и громкие хлопки заметили десятки местных жителей и туристов, отдыхающих на пляжах полуострова. По данным Минобороны РФ, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.