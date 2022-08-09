Часть жителей Новофедоровки эвакуировали в поселок Прибрежное

Фото: Colonelcassad/ Телеграм-канал

Тридцать человек из Новофедоровке местные власти эвакуируют в поселок Прибрежное, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его информации, людей размещают в общежитие аграрного колледжа.

-Там все готово к приему людей. Организованно горячее питание, - отметил он.

Напомним, 9 августа 2022 в поселке Новедоровка, что в Сакском районе Крыма, прозвучали хлопки. Клубы дыма и громкие хлопки заметили десятки местных жителей и туристов, отдыхающих на пляжах полуострова. По данным Минобороны РФ, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.