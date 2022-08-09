Сергей Аксенов: общей эвакуации в Сакском районе нет

Глава Крыма находится на месте и лично контролирует ситуацию. Фото: скриншот из видео

В Новофедоровке Сакского района нет общей эвакуации людей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

- Общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома, - подчеркнул руководитель республики.

Как сообщалось ранее, все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики Крым. Всего из Новофедоровки эвакуировали порядка 30 человек. Их доставят в поселок Прибрежное.

Напомним, взрыв в Новофедоровке произошел днем 9 августа на военном аэродроме. К сожалению, погиб один человек, а еще пятеро пострадали.

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