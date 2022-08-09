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Туристы, отдыхающие в Крыму, не обращаются к туроператорам с просьбой вернуть путевку после ЧП, произошедшего в Новофедоровке.

- На момент 17:25 московского времени у опрошенных туроператоров нет обращений от туристов из Крыма с просьбой о прекращении отдыха, никто не уезжает досрочно, - сообщили в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России.

В АТОР также уточнили, что сведений о пострадавших среди туристов пока нет.

И хотя путевки в Крым пока не приостанавливают, генеральный директор туроператора «Дельфин», вице-президент АТОР Сергей Ромашкин не исключил, что решение о том, продолжать ли отдых на полуострове, туристы будут принимать в зависимости от результатов расследования происшествия.

По данным Сергея Ромашкина, в Крыму сейчас отдыхает до 500 тысяч человек, большинство из которых приехали на автомобилях.