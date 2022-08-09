Пляж в селе Новофедоровка не пострадал от взрывов

Фото: Tg-канал "Инцидент Крым Севастополь"

Крымский пляж в селе Новофедоровка никак не пострадал от взрывов, которые прогремели 9 августа 2022. Об этом сообщили в Минкурортов РК.

- Кафе и прокат продолжают работать. Часть туристов продолжают отдыхать на территории пляжа, - уточнил Дмитрий Кондратюк, пользователь пляжа «Палуба».

Напомним, инцидент случился на территории аэродрома в Сакском районе. По данным Минобороны РФ, в 15:20 на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва пострадало шесть человек.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, аннулировать путевки в Крым туристы пока не собираются. Эксперты полагают, что отдыхающие будут принимать решение после результатов расследования ЧП.