7,5 тысяч зрителей увидели балет в исполнении Михайловского театра на фестивале в Херсонесе

Фото: предоставлено организаторами

В Севастополе завершились выступления Михайловского театра (г.Санкт-Петербург) в рамках VI Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес», который традиционно проходит на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В этом году впервые в Крыму Михайловский театр представил балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Как и прогнозировали в Министерстве Культуры Российской Федерации, фестиваль принял около 7,5 тысяч гостей.

- Это просветительский проект. Главное, что такое количество гостей ежегодно имеет возможность увидеть лучшие спектакли с наших выдающихся исторических площадок. В этом году мы ожидаем 7,5 тысяч гостей, - отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Символично, что в знак признательности за выступления в Крыму и в качестве благодарности и дани высокому таланту все солисты и артисты - участники фестиваля «Херсонес» получили от организаторов подарки от известного местного бренда - косметической компании «Крымская Роза».

Как отметила управляющий партнер «Крымской Розы» Юлия Гладун, для компании огромная честь быть партнером мероприятия такого уровня и иметь возможность прикоснуться к высокому искусству.

- Нашей компании очень близки по духу фестивали такого формата как «Херсонес». Они несут людям красоту и чувство прекрасного через классическое искусство. А Херсонес еще и место особенное, своего рода колыбель Русской культуры, значимая ее часть, - говорит Юлия Гладун. - Искусство будит в нас что-то важное и глубоко человеческое, напоминает о значимых и вечных вещах и может сделать нас немного лучше. Свою работу в компании мы также стремимся сделать похожей на искусство. Мы вдохновляемся им, чтобы и самим создавать прекрасное для людей.

Как сообщается на сайте фестиваля «Херсонес», на этом программа мероприятия не завершена. Также в его рамках впервые в Севастополе свою постановку «Матросская тишина» представит Московский театр Олега Табакова. Спектакль восстановлен нынешним художественным руководителем театра Владимиром Машковым. Спектакли пройдут на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» 11-12 и 14-15 августа.

СПРАВКА "КП"

Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» ежегодно проводится в Севастополе, начиная 2017 года, под патронатом Президента России Владимира Путина. Организаторами фестиваля выступают АНО «Русские сезоны» в сотрудничестве с ООО «ВижнМедиа Центр» и музеем-заповедником «Херсонес Таврический».

«Крымская Роза» - косметическая компания, производящая продукцию из натурального сырья, выращенного в Крыму, с экспертизой в области разработки и создания косметических средств с 1930 года. Предприятие было основано с закладкой в Крыму первых плантаций эфиромасличных культур. Сегодня «Крымская Роза» - визитная карточка полуострова.