Из Новофедоровки после взрывов эвакуировали 120 человек

Людей разместили в общежитии Фото: Евгений СТОЯНОВ

Из Новофедоровки, где прогремела серия взрывов, в общей сложности эвакуировали 120 человек. Об этом КП-Крым сообщили в районной администрации.

- В общежитие аграрного колледжа поселка Прибрежное было эвакуировано 120 человек. Им организовали горячее питание, - сообщил первый заместитель главы администрации Сакского района Антон Новиков.

Ранее советник главы РК Олег Крючков сообщал, что после ЧП эвакуировали 30 человек.

О взрывах, прогремевших на территории аэродрома в Новофедоровке в Сакском районе стало известно сегодня, 9 августа. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, их было слышно несколько - с небольшим интервалом.