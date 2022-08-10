В Крыму опровергли введение чрезвычайного положения после взрывов в Новофедоровке

Взрывы в Новофедоровке шокировали крымчан Фото: "КП" Архив

Сообщения о введении режима ЧС в Крыму не соответствуют действительности. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Tg-канале.

- Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил, - подчеркнул Олег Крючков.

Напомним, инцидент случился днем 9 августа на территории аэродрома в Новофедоровке. По данным Минобороны РФ, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. К сожалению, не обошлось без жертв - погиб один человек из гражданских. Пострадали 13 человек.

Напомним, в некоторых районах Крыма продлили «желтый» уровень террористической опасности до 24 августа. Он будет действовать в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.