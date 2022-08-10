Крымчанин ограбил свою бабушку и угрожал ей ножом ради отдыха в ночном клубе

Всех троих надолго отправили в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красноперекопский районный суд отправил в исправительную колонию строгого режима троих крымчан, которые ради отдыха в ночном клубе ограбили бабушку одного из них. Как сообщили в пресс-службе суда, произошло все в марте 2021 года.

Ранее судимые 44-летний, 29-летний и 25-летний жители города Красноперекопска весенним вечером распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, а заканчивать застолье не захотелось, мужчинам пришла в голову идея обогатиться. Младший из собутыльников сообщил, что деньги на карточке есть у его бабушки, которая живет по-соседству.

- Проникнув в жилище потерпевшей, применив нож для устрашения 65-летней женщины, нанесли удар по голове бабушке, заставив последнюю отдать им банковскую карточку и пин- код от счета, - отметили в пресс-службе суда.

Снимать деньги отправились двое, а один из мужчин остался «присматривать» за пенсионеркой. Когда наличка оказалась на руках, все трое отправились кутить в один из ночных клубов Симферополя.

Мужчины получили «уголовку» за кражу и разбой. Всех признали виновными и приговорили к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима: 44-летнего крымчанина - на 10,5 года, 25-летнего горе-внука - на 8 лет и 3 месяца, а их 29-летнего товарища на 7 лет и три месяца.

Кроме того, суд взыскал в пользу пенсионерки материальный ущерб в размере 41 тысячи рублей, а также моральный ущерб с каждого в размере 100, 60 и 10 тысяч рублей.