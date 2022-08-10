За сутки в Крыму зафиксировали 201 случай коронавируса

9 августа количество заболевших составляло 190 человек. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 201 случай коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии выявлено 186 902 заболевших Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов за все время на стационарном лечении находились 59 621 человек, - отметили в ведомстве.

На утро 10 августа было зарегистрировано 99 выздоровевших человек, а за весь период пандемии коронавируса - 178 865.

Напомним, 9 августа количество заболевших составляло 190 человек.