Глава Крыма сегодня работает в Новофедоровке, где днем ранее произошло ЧП со взрывами. Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС после произошедшего вчера, 9 августа, инцидента со взрывом боеприпасов на военном аэродроме. Как сообщил руководитель республики в своем Tg-канале, сегодня он работает в поселке Сакского района.

Оценка обстановки и последствий ЧП будет проведена сегодня, 10 августа. На данный момент Сергей Аксенов прибыл в Новофедоровку.

- В заседании примут участие представители профильных министерств, ведомств и структур, местной власти, - подчеркнул глава Крыма.

Напомним, в Новофедоровке стартовала работа комиссии по оценке ущерба после ЧП. За каждым домом будет закреплен ответственный чиновник. Как ранее отмечал Сергей Аксенов, управленцы лично будут обеспечивать контакт граждан с органами местной власти.