В Алуште проверят пляж, на котором в шторм купаются люди

Купаться в шторм запрещено, но не все пляжи соблюдают меры безопасности. Фото: пресс-служба администрации Алушты

В Алуште проведут проверку пляжа, на котором не соблюдаются меры безопасности из-за шторма и продолжают купаться люди. Как сообщили в пресс-службе администрации курортного города, действиям пользователя пляжа будет дана правовая оценка.

Купаться на пляжах Алушты нельзя уже третий день. Об этом сигнализируют красные флаги, установленные спасателями. Однако не все пляжи соблюдают меры безопасности.

- На одном из пляжей не только огромное количество отдыхающих, загорающих на шезлонгах, но и много их в воде - «катаются на волнах», причем очень много детей, на которых нет жилетов и даже нарукавников, - отметили в пресс-службе администрации Алушты.

Купаться в шторм может быть опасно для жизни. Фото: пресс-служба администрации Алушты

Напомним, из-за сильного шторма для купания ранее закрыли пляжи Ялты. За тем, чтобы в море не было людей, наблюдают спасатели.