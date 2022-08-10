Из Новофедоровки после взрывов эвакуировали 252 человека

Людей эвакуировали 9 августа Фото: Евгений СТОЯНОВ

В пункте временного размещения, куда эвакуировали людей после взрывов в Новофедоровке, сейчас находится 252 человека. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Люди обеспечены питанием и всем необходимым. Нужно сделать все, чтобы жители поселка как можно быстрее вернулись к привычной жизни. По возможности будем вести ремонтные работы одновременно на нескольких объектах, - заявил глава республики.

Напомним, людей эвакуировали из Новофедоровки 9 августа после взрывов, которые произошли на аэродроме.

Всех разместили в студенческом общежитии поселка Прибрежное. Людей обеспечили водой и горячим питанием.