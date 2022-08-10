Жителям Новофедоровки подадут газ до конца дня

В Новофедоровке в результате ЧП повредило несколько десятков домов Фото: Александра Тимощенко

Жителям поселков Новофедоровка и Михайловка до конца дня 10 августа подадут газ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Газ будет подан в полном объеме в неповрежденные дома. В поврежденные - только после восстановления сетей и прохождения экспертизы. Но до конца дня газ будет, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Параллельно идет восстановление инфраструктуры. По словам Сергея Аксенова на данный момент во всех неповрежденных домах есть и вода, и электроэнергия.

Напомним, в Новофедоровке после взрывов повреждено 62 многоквартирных дома и около 20 магазинов.