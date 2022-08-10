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Общество10 августа 2022 11:23

Более 400 человек ликвидируют последствия взрыва в Новофедоровке

Оценка ущерба, нанесенного поселку в результате детонации боеприпасов, должна завершиться 11 августа
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
ЧП произошло днем 9 августа

ЧП произошло днем 9 августа

Фото: Александра Тимощенко

В ликвидации последствий ЧП в Новофедоровке участвуют более 400 человек и 100 единиц техники. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в поселке организована работа межведомственного штаба.

- В течение недели силами депутатского корпуса республики будет мобилизовано еще более 100 человек, - отметил руководитель республики.

Работы по оценке ущерба от взрывов должны быть завершены до конца завтрашнего дня, 11 августа. Напомним, этой задачей занимается Следственный комитет России. Только после того, как ущерб будет подсчитан, власти смогут приступить к восстановлению поврежденного имущества.