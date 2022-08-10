Крымские пляжи работают в обычном режиме Фото: Александра Тимощенко

Туристы не отказываются ехать в Крым, несмотря на ЧП, произошедшее 9 августа в курортной Новофедоровке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

- По данным руководителей отелей и туроператоров, осуществляющих пакетные туры в Крым, отказов от поездок в Крым не наблюдается, также нет отмен от уже проходящего отдыха как в Сакском регионе, так и в других регионах республики. Кроме того, никто из туристов не обращался за помощью к туроператорам и не выразил желания прервать отпуск, - уточнили в ведомстве.

По данным Минкурортов, бронь отелей до конца августа составляет 80%, а загрузка на сентябрь - 60%. Горячая линия министерства (8 800 511 80 18) продолжает работать. Туристы в основном интересуются, как работают пляжи. Все они открыты для посещения.

Также спокойная обстановка на трассах и вокзалах.