К поездам в Крым в бархатный сезон добавят дополнительные вагоны

Фото: пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс"

Осенью к поездам в Крым добавят дополнительные вагоны. Всего по направлению в Крым в продажу поступит более 130 тысяч билетов. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на компанию-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Дополнительные вагоны будут добавлены к поездам, отправляющимся в Крым и Севастополь, с сентября по декабрь 2022 года.

Так, к поезду №7/8 по направлению Санкт-Петербург – Севастополь добавлен один купейный и четыре плацкартных вагона. К поезду №27/28 Москва – Симферополь добавят шесть купейных вагонов и один люкс.

Один вагон СВ, один купейный вагон и два плацкартных вагона присоединят к поезду №91/92, отправляющемуся из Москвы в Севастополь. Четыре плацкарта будет добавлено в поезд №75/76 Симферополь – Омск, один - к поезду №141/142 Симферополь – Пермь.

К поезду №173/174 Москва – Евпатория добавят девять плацкартных вагонов и один купейный вагон, а к поезду №179/180 из Петербурга в Евпаторию – шесть плацкартных вагонов и два купейных вагона.

- Поезда №7/8, 27/28, 91/92, 75/76, 141/142 – круглогодичные, поезда №173/174 и №179/180 – летние, - говорится в сообщении.