Член Общественного совета при Ростуризме: «Разъяснение от Минобороны о ЧП в Крыму успокоило туристов»

В некоторых домах от взрыва выбило окна Фото: Александра Тимощенко

После разъяснения от Минобороны РФ о причинах взрыва в Новофедоровке туристы успокоились и не стали отменять путевки в Крым. Такое мнение выразил Сергей Голов, президент союза туристических агентств, член Общественного совета при Ростуризме в эфире радио «Комсомольская правда».

- После разъяснения Министерства обороны, естественно, как бы стало полегче в плане информационного поля, откатов мы пока не наблюдаем, но некоторую смуту, конечно, внесли эти действия. Мы надеемся, что все будет спокойно, и люди воспримут данную информацию, - заявил эксперт.

По его словам, некоторые люди на своих авто, которые отдыхали вблизи произошедшего ЧП, решили отъехать подальше от Новофедоровки.

Напомним, в Сакском районе 9 августа произошла серия взрывов. По данным Минобороны РФ, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. К сожалению, не обошлось без жертв - погиб один человек из гражданских.