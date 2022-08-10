Суд в Крыму оставил в силе приговор родителям погибших при пожаре детей

ЧП произошло осенью 2020 года. Фото: пресс-служба прокуратуры республики Крым

Верховный суд Крыма оставил в силе приговор двум крымчанам, по чьей вине погибли маленькие дети. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в марте этого года родители были виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и причинении смерти по неосторожности.

О страшной истории «Комсомолка» рассказывала ранее. В октябре 2020 года в селе Геройском Сакского района сгорел частный дом, где после тушения возгорания обнаружили тела троих человек - четырехлетнего и двухлетнего мальчиков, а также их 50-летнего дедушку. Смерть крымчан наступила в результате отравления угарным газом.

- Родители, не приняв меры по ограничению доступа малолетних детей к источникам огня, оставили их в доме с находившимся в состоянии алкогольного опьянения дедушкой. При этом они заперли входную дверь и оконные створки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Судом первой инстанции мужу и жене было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на 2,5 года и исправительной колонии общего режима сроком на два года соответственно.

Обвиняемые подали апелляцию, однако, суд оставил приговор в силе.