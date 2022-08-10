Мошенник с Кубани «заработал» более 100 тысяч рублей на несуществующем жилье в Ялте

Сразу несколько обманутых туристов обратились в полицию Ялты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали жителя Кубани, который сдавал доверчивым туристам несуществующую квартиру в Ялте. Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, объявления мошенник размещал в Интернете.

Схема «развода» была стара как мир: мужчина выкладывал объявление о том, что сдает жилье в Ялте. Когда с ним связывались, мошенник просил предоплату, а после ее получения пропадал. Таким образом мужчина «развел» минимум 15 человек.

Один из потерпевших перевел за несуществующую квартиру 10 тысяч рублей, а другой шесть тысяч. В целом, мошенник получил таким способом около ста тысяч рублей, однако, на преступный след жителя Краснодарского края вышли правоохранители.

- Им оказался 35-летний ранее уже судимый за аналогичные преступления мужчина. В результате специальной операции, проведенной совместно с коллегами из ГУ МВД России по Краснодарскому краю, злоумышленник задержан и доставлен в Крым, - подчеркнули в пресс-службе крымской полиции.

В своих деяниях краснодарец уже признался. На него завели уголовное дело за мошенничество. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.