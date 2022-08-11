Погода на 11 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: дожди и грозы

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+26°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах действует чрезвычайная пожарная опасность.
- Атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18...20°, днем 29...31°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза, северо-восточный ветер до 17 м/с., тепло 28…30°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+29°, северо-восточный ветер 1-6 м/с. Облачно, небольшой дождь, гроза.
В Евпатории +24…32°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Керчи +26 …+28 °, восточный ветер 3-8 м/с. Облачно, дождь, гроза.
В Феодосии +24 …+28°, восточный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.
В Черноморском +24…+27°, северо-западный ветер 9-12 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +23…+32°, скорость северо-восточного ветра 5-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Армянске +24 …+31°, скорость восточного ветра 4-12 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море прогрелась до +23 …+26°.
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