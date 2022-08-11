Погода на 11 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: дожди и грозы

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах действует чрезвычайная пожарная опасность.

- Атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18...20°, днем 29...31°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза, северо-восточный ветер до 17 м/с., тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+29°, северо-восточный ветер 1-6 м/с. Облачно, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +24…32°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +26 …+28 °, восточный ветер 3-8 м/с. Облачно, дождь, гроза.

В Феодосии +24 …+28°, восточный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Черноморском +24…+27°, северо-западный ветер 9-12 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +23…+32°, скорость северо-восточного ветра 5-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +24 …+31°, скорость восточного ветра 4-12 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+26°.

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