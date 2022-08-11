Где в Симферополе 11 августа отключат свет

Свет отключат на время. Фото: архив КП

11 августа отдельные районы Симферополя останутся без электричества. Отключения энергии запланированы с 8.00 до 17.00.

Где в Симферополе не будет света из-за ремонтных работ:

- проспект Победы, 290, 312, 215-243;

- улицы Бела Куна, 17-23; Турецкая, 2, 20/7, 20-30, 21-27; Чехова 1-17 ; Турецкая/ Чехова; Караимская / Чехова; Караимская, 16; Севастопольская, 22/2, 250А; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Геническая, 2-4 , 1-3 ; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27.

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