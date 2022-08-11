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Происшествия11 августа 2022 5:01

В Крыму ищут 23-летнего парня с голубыми глазами

Кирилл Стрюков пропал 6 августа 2022 года
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Кирилл Стрюков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Кирилл Стрюков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя Севастополя.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Пропал Стрюков Кирилл Андреевич, 23 года (1999 года рождения), город Севастополь, - сообщают волонтеры, отмечая, что с 6 августа 2022 года близкие не знают где он и что с ним - нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы пропавшего: 187 сантиметров рост, нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50