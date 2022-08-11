В Крыму 11 августа ожидаются дожди с грозами

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В Крыму в четверг, 11 августа, ожидаются сильные ливни и гроза с градом. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +33 градусов.

В Симферополе переменная облачность. В течение дня синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +31 градус.

В Севастополе днем также небо будет закрыто тучами. В городе-герое также пройдет кратковременный дождь с грозой. Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +30 градусов.

Отметим, что до 13 августа в Крыму действует штормовое предупреждение.