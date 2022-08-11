Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2022 6:17

В Крыму 11 августа ожидаются дожди с грозами

Действует штормовое предупреждение
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Крыму в четверг, 11 августа, ожидаются сильные ливни и гроза с градом. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +33 градусов.

В Симферополе переменная облачность. В течение дня синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +31 градус.

В Севастополе днем также небо будет закрыто тучами. В городе-герое также пройдет кратковременный дождь с грозой. Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +30 градусов.

Отметим, что до 13 августа в Крыму действует штормовое предупреждение.