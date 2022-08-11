В Крыму и Севастополе за сутки 276 зараженных коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму за сутки зафиксировали 213 человек с коронавирусом. С начала пандемии выявили 187 115 инфицированных, сообщили в региональном Минздраве.

- За истекшие сутки госпитализированы 24 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 645 человек. Выздоровели за сутки 135 человек, за весь период – 179 000, - говорится в сообщении.

Отметим, что в Севастополе выявили 63 случая заражения COVID-19. Выписаны после лечения 19 человек, в больницах находятся 87 пациентов (у 73 подтвержденный ковид).