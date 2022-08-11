Купить билеты на рейсовые автобусы в Крыму и Севастополе теперь можно в банковских терминалах

Фото: Надежда ДАЦЮК

Купить билеты на рейсовые автобусы Крыма и Севастополя теперь можно в терминалах и банкоматах самообслуживания РНКБ. В перспективе такая возможность будет реализована и на автобусных поездках по всей России.

Оплатить билеты можно по безналу с помощью зарплатных, пенсионных и дебетовых карт РНКБ. Сейчас купить проездные можно в устройствах, размещенных на автостанциях ГУП РК «Крымавтотранс».

Помощник главы РК Станислав Грецкий отметил, что уже установлено 36 аппаратов на 19 автостанциях Крыма. А в ближайшее время билеты можно будет приобрести во всех устройствах самообслуживания банка. В терминалах можно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место. Оплатить билет пока что можно только картой РНКБ, но в перспективе это будет возможно и с помощью карт других банков. Цена проездного, купленного в терминале, не отличается от стоимости билета, приобретенного в кассе.

- На сегодняшний день в Крыму ежедневно приобретают билеты на автобусные междугородние рейсы 13,5 тысяч человек, - говорит врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. - Наш совместный проект с банком РНКБ расширяет возможности пассажиров по приобретению билетов, в частности, минимизирует необходимость стоять в очередях, в режиме самообслуживания приобретать проездные документы на рейсовые автобусы. Позволяет пассажирам просматривать онлайн расписание движения автобусов.

В банке отметили, что в ближайшее время сервис по покупке билетов на автобусы появится в мобильном приложении РНКБ 24/7.