Съезд с «Тавриды» в сторону ЮБК готов на 14%

Фото: Служба автомобильных дорог РК

Готовность первого этапа строительства съезда с трассы «Таврида» в сторону Южного берега Крыма составляет 14%. На участке от Донского до Заречного выполнено 70% археологических изысканий и снято более половины растительного слоя грунта, сообщили в пресс-службе подрядчика работ АО ВАД.

- Ведутся работы по устройству выемки и насыпи земляного полотна, водопропускных труб, дорожной одежды основного хода,- уточнили в компании. - Кроме того, производятся работы на транспортной развязке №1 в разных уровнях и на трех путепроводах. Переустраиваются сети связи, электрические сети и другие инженерные коммуникации.

Строительство восточного обхода Симферополя» протяженностью 25,2 км разбито на два этапа. Первый в 15,8 км идет по свободной от построек территории, и к подготовительным работам здесь приступили в конце 2021 года. Участок начинается от транспортной развязки на «Тавриде» в районе села Мазанка и заканчивается в районе села Заречное. На нем будет построено 7 мостов и путепроводов, а также 3 пересечения в разных уровнях. Готовность - август 2024 года.