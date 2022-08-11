Молодые крымчане получили 13,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов

Фото: Екатерина Денесюк

Одиннадцать молодых крымчан получили 13,5 миллиона рублей для реализации своих проектов в рамках всероссийского конкурса «Росмолодежь.Гранты».

- Я верю, что скоро молодежь Крыма будет лидерами по количеству выигранных грантовых проектов. Практически все победители забрали приближенную к максимально возможной сумму гранта. Это говорит о качестве проработки проектов нашими ребятами и о масштабе их реализации, - рассказал Ян Каразан, председатель Молодежного Правительства РК.

Крымчане победили в номинациях «Создавай возможности», «Помни», «Объединяй», «Будь здоров» и «Открывай страну». В целом же на конкурсе было представлено 15 направлений.

Свою заявку на участие в конкурсе подала и Екатерина Денесюк, специалист КРО молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». В итоге ее проект выиграл.

- Я была очень рада, удивлена, не ожидала, что смогу вообще победить, потому что впервые принимала участие в таком мероприятии. Теперь я знаю, что все возможно, - отмечает Екатерина Денесюк.

Заявки на участие во втором сезоне конкурса «Росмолодежи» принимаются до 22 августа.