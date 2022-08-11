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Общество11 августа 2022 10:19

На реконструкцию Романовской гимназии в Керчи потратят 830 млн рублей

Это в два раза больше, чем планировалось изначально
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: "Крым 24"

Фото: "Крым 24"

Реконструкция Романовской гимназии в Керчи обойдется в 830 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем планировалось изначально.

Как сообщает «Крым 24», сумма контракта увеличилась в связи с подорожанием строительных материалов, а также из-за дополнительных работ, которые потребовалось проводить во время строительства.

Напомним, реконструкцию здания Романовской гимназии 19-го века в Керчи планируют закончить до конца 2022 года. Специалисты проводят работы бережно, чтобы сохранить историческое наследие.

Отметим, через дорогу от гимназии, в театре имени Пушкина, рабочие восстанавливают советский барельеф, который пришлось демонтировать из-за аварийного состояния.