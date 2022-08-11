В Симферополе на ходу загорелась легковушка

На улице Симферополя загорелась легковушка. Фото: скрин из видео Инцидент Крым и Севастополь/tg

В Симферополе на улице Генерала Захарова загорелась легковушка. Видео происшествия публикуют telegram-каналы. На кадрах видно объятый пламенем автомобиль.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по РК, возгорание произошло во время движения авто в 10:14.

- К месту направили 1 отделение третьей пожарно-спасательной части. В 10-23 по прибытии спасатели обнаружили возгорание авто на площади 8 квадратных метров. Полная ликвидация возгорания осуществлена в 10:41, - сообщили в МЧС.

Пострадавших в результате возгорания нет, отметили в МЧС.

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