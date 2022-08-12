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Общество11 августа 2022 22:23

Погода на 12 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 12 августа 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте малооблачно.

В Ялте малооблачно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами сильные с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, возможен град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с. , тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+27°, юго-восточный ветер 1-6 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +24…28°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Солнечно.

В Керчи +24 …+27 °, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +23 …+27°, 1-5 юго-восточный ветер 6-10 м/с. Ясно.

В Черноморском +24…+26°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +20…+31°, скорость северо-восточного ветра 1-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +22 …+30°, скорость восточного ветра 4-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+26°.

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