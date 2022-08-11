В Крыму пенсионеру, который убил друга и закопал тело в яме, дали 6 лет колонии

Во время следственных действий пенсионер показал, где закопал тело убитого друга. Фото: Следком по РК и Севастополю

Суд в Крыму вынес приговор 64-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве товарища, с которым он распивал спиртные напитки. Как сообщили в Главном следственном комитете Следкома РФ по Крыму и Севастополю, в сентябре 2020 года житель одного из сел Советского района задушил друга и закопал его тело в яме за домом.

- Между давними знакомыми во время распития спиртного произошёл конфликт, в результате которого хозяин дома нанес телесные повреждения гостю, пострадавший скончался на месте от удушения. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник перетащил тело за дом, где схоронил в яме,- сообщили в Следкоме.

Почти полгода убитый мужчина числился пропавшим без вести, а правоохранители вели его розыск.

В ходе следствия оперативники установили причастность к исчезновению мужчины жителя Советского района. Он признал свою вину и показал, где схоронил тело.

Приговором суда пенсионер признан виновным по статье об убийстве и приговорен к 6 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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