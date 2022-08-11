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Общество11 августа 2022 13:48

После ЧП в Новофедоровке повреждено 80 частных домов

Устранить повреждения планируют в течение десяти дней
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
В некоторых многоэтажках повреждено остекление балконов

В некоторых многоэтажках повреждено остекление балконов

Фото: Александра Тимощенко

После взрывов в Новофедоровке повреждены 80 частных домов. Об этом сообщил глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак в эфире телеканала «Миллет».

- Всего повреждено частных домов из 557 – 80, - заявил чиновник.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что после ЧП, произошедшего в Сакском районе, пострадали больше 60 многоквартирных домов и около 20 коммерческих зданий. Сейчас ведется оценка ущерба после произошедшего. После этого начнется выплата компенсаций.

В целом же устранить повреждения планируют в течение десяти дней.

Ранее власти республики признали произошедшее в Новофедоровке чрезвычайной ситуацией муниципального характера.