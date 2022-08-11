Из симферопольской реки Салгир вывезли около 3 тысяч тонн мусора

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжают устранять последствия подтоплений.

- Мы уже заканчиваем работу на одном из сложных участков, пострадавших в результате обильных осадков, выпавших в конце июня. Это один из 9 запланированных участков, ориентировочная длина которого - 1,5 км, - цитирует Крымское информационное агентство заместителя начальника департамента капстроительства администрации Симферополя.

По его словам, во время работы на этом участке вывезли около 3 тысяч тонн намывов и грязи. В первую очередь, перед рабочими стояла задача вывоза мусора. Во время расчистки пострадали боковые плиты и гидротехническое сооружение. Все это восстановят, уточнили в администрации крымской столицы.