В Крыму пропала 68-летняя женщина

Юлия Савватеева (Колесниченко). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жительницу Бахчисарайского района.

- Пропала Савватеева (Колесниченко) Юлия Григорьевна, 68 лет (1954 года рождения), село Танковое, Бахчисарайский район, - сообщают волонтеры.

Пожилая женщина несколько дней тому назад, а именно 7 августа 2022 года, ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы крымчанки: 165 сантиметров рост, нормальное телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза.

Юлия Савватеева (Колесниченко) была одета в сине-зеленый или бирюзовый с красными вставками спортивный костюм, серо-зеленая блузка и темные кроссовки.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

К сожалению, поиски пропавших иногда завершаются трагическими новостями. 23-летнего Кирилла Стрюкова, о которым мы писали недавно, нашли мертвым.

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