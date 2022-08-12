Появилось видео, как в Крымских горах подкармливают диких стервятников и падальщиков

Редкие птицы нуждаются в защите. Фото: Григорий Прокопов/Алуштинское лесоохотничье хозяйство/VK

Крымский полуостров активно обживается, что, конечно же, влияет на природу.

Вот и самые крупные представители крымской пернатой фауны - черный гриф и белоголовый сип, оказались на грани вымирания и занесены в Красную книгу. Чтобы сохранить редких птиц, необходимо несколько раз в год подкармливать пернатых мясопродуктами с душком, охранять их гнезда от вездесущих туристов.

- Провели две мясные подкормки черных грифов и белоголовых сипов, - сообщили в ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство».

«Обеды» для краснокнижных птиц устроили на подкормочных площадках на плато горы и плато Бабуган-яйла.

В ведомстве отметили, что в 2022 году планируется провести еще по 4 «банкета» в каждой из импровизированных «столовок».

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