Прокуратура проводит проверку по факту аварии на водоводе в Евпатории

Прокуратура заинтересовалась аварией на магистрально водоводе в Евпатории. Фото: ГУП "Вода Крыма", архив.

Прокуратура организовала проверку по факту аварии на магистральном водоводе в Евпатории, в результате которой 10 августа без воды остались жители поселков Мирный и Новоозерное.

- В настоящее время силами ресурсоснабжающей организации проведены работы по устранению аварийной ситуации. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации, полноты принимаемых мер по ее недопущению, - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что контролируют вопрос подвоза воды жителям поселков.

Ранее ведомство направило в суд иск, в котором обязует ГУП «Вода Крыма» выполнить капитальный ремонт водовода от Ивановского и Чеботарского водозаборов до насосной станции II-го подъема в Евпатории. Сейчас иск находится на рассмотрении.

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