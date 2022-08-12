Часть Симферополя из-за работ на сетях осталась без воды 12 августа

Некоторые улицы и переулки Симферополя 12 августа без воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители нескольких улиц Симферополя 12 августа будут испытывать проблемы с водой. Как сообщает симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма», ограничения связаны с работами на сетях холодного водоснабжения по улице Станционная.

- 12 августа c 08:00 до 15:00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Станционная, улица Новая, улица и проезд Проводников, улица и переулок Туристов, переулок Крутой, улица Западная, а также прилегающие улицы и переулки, - сообщили в компании.

Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует иметь запас питьевой воды.

Напомним, ранее в прокуратуре заявили о начатой проверке по факту аварии на магистральном водоводе в Евпатории. 10 августа без воды остались жители поселков Мирный и Новоозерное.

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