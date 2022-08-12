В Новофедоровке за компенсациями обратились 155 жителей поврежденных взрывами домов

Взрывной волной в домах Новофедоровки выбило окна Фото: Александра Тимощенко

В Новофедоровке заявления на получение компенсаций подали 155 жителей поврежденных взрывами домов. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

- За сегодняшний день принято 155 заявлений на выплаты пострадавшим,- написал он у себя в Telegram.

По словам главы Совмина, в пятницу в отделении банка РНКБ будут открыты счета жителям, у которых нет возможности получить выплаты.

Накануне, по словам Гоцанюка, в пострадавших квартирах были устранены нависшие балконы и окна. Также отремонтировали 13 кровель.

В пятницу в Новофедоровке будет работать депутатский корпус республики, и пройдет субботник, в котором примут участие около 400 человек.

Напомним, взрывы на аэродроме в Новофедоровке признали чрезвычайной ситуацией муниципального характера. Восстановить инфраструктуру и поврежденные частные жилые дома планируют в течение десяти дней.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате детонации боеприпасов повреждено 62 многоквартирных дома и около 20 магазинов.

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